Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ZEUGEN DRINGEND GESUCHT

K 30, Crawinkel Richtung Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am Samstag, den 23.09.2023 gegen 11:00 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Kraftrads BMW als letztes Fahrzeug einer Motorradkolonne die K 30 aus Richtung Crawinkel in Richtung Arnstadt. Beim Befahren einer Linkskurve, circa 500 m vor dem Ortseingang Arnstadt, befuhr ein entgegenkommender, weißer Kastenwagen die Fahrbahnhälfte des Kraftradfahrers, welcher sich im Scheitelpunkt der Kurve- und in Schräglage befand. Dieser versuchte sein Krad aufzurichten, um eine Kollision zu vermeiden, kam aber hierbei auf den unbefestigten Randstreifen und in der weiteren Folge auf der rechten Fahrzeugseite zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt und ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden am Kraftrad wurde mit circa 8000,-EUR angegeben. Die PI Arnstadt- Ilmenau sucht auf diesem Weg Personen, welche Angaben zu einem weißen Kastenwagen machen können, welcher im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 11:20 Uhr die Strecke von Arnstadt nach Crawinkel befuhr. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens VUS/0249697/2023 bei hiesiger Dienststelle zu melden.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell