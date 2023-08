LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in Saalfeld im Bereich der Abfahrt von der B281 in Richtung der Straße Mittlerer Watzenbach gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige kam mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzten sich die Fahrerin und eine 17-jährige Beifahrerin leicht. Am ...

