Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenschuppen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Rositz: Im Zeitraum vom 22.03. bis zum 26.03.2023 wurde durch unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen in der Gartenanlage "Am Pflaumenberg" eingedrungen. Daraus nahmen die Täter eine Gartendruckpumpe, eine Schmutzwasserpumpe sowie mehrere Elektrowerkzeuge mit. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten schließlich. Die Polizei (03447/ 471-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell