Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Polizei sucht nach Fahrraddiebstahl Zeugen

Nachdem ein Fahrrad am Samstagabend in der Hauptstraße gestohlen wurde, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Die Täter entwendeten das vor einer Gaststätte abgeschlossene Damen-Trekking-Rad der Marke "Staiger" in der Zeit zwischen 21 und 24 Uhr. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Diebstahl von Kennzeichen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Kennzeichen eines in der Boschstraße geparkten BMW. Die beiden Kennzeichentafeln wurden gewaltsam vom Fahrzeug gerissen, sodass dieses dabei leicht beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Fahrzeuge kollidieren

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 11 Uhr auf der L 314 ereignet hat. Eine 18 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte die Landesstraße auf einem Gemeindeverbindungsweg von Haidgau kommend in Richtung Maier/Hutters überqueren und übersah dabei den Opel einer Gleichaltrigen, die in Richtung Bad Wurzach fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der BMW, an dem ein Anhänger angebracht war, in ein angrenzendes Feld geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte die Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ihr 17-jähriger Beifahrer sowie die 18-jährige Opel-Lenkerin wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war.

Amtzell

Junge bei Arbeitsunfall verletzt

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist bei einem Arbeitsunfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Schierings mittelschwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge befand sich der Junge auf dem Teleskoparm eines Hofladers, um mit einer Kettensäge einen Ast abzusägen. Dieser fiel in der Folge auf den Jugendlichen, dessen Bein unter dem Ast eingeklemmt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr war während der Bergungsarbeiten ebenfalls vor Ort. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Leutkirch

Fußgängerin von Pkw erfasst

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Steinbeisstraße ist am Sonntag gegen 13.45 Uhr eine 64-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden. Ein 39 Jahre alter Honda-Fahrer übersah die Frau beim Zurücksetzen und stieß mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen sie. Ein Krankenwagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Wegen des verkaufsoffenen Sonntags war der Parkplatz zur Unfallzeit gut besucht. Sachschaden entstand keiner.

Bad Wurzach

Scheune gerät in Brand

Eine Scheune in der Straße "Am Hang" ist am frühen Montagmorgen niedergebrannt. Ein Anwohner nahm kurz vor 2 Uhr die Flammen wahr und verständigte Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der 50 Wehrleute stand die Scheune bereits im Vollbrand. Darin befindliche Geräte, Brennholz und ein Traktor wurden Opfer der Flammen, der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro beziffert. Am benachbarten Wohnhaus entstand geringer Sachschaden an mehreren Rollläden. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

