POL-EL: Nordhorn - Einbruch in unbewohntem Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 03:30 Uhr bis 11 Uhr kam es in der Straße Am Markt zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten mehrere Fenster der Gaststätte aufzuhebeln. Ohne in das Gebäude zu gelangen verließen sie die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

