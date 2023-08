Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gegen Begrenzungspfeiler

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 34-Jähriger fuhr am Dienstag (29.08.) in der Bismarckstraße mit einem Transporter gegen zwei Begrenzungspfeiler. Gegen 13.50 Uhr war der Mann auf der Mauerstraße unterwegs. Bei der Unfallaufnahme gab der Hagener an, dass ein Radfahrer ihm an der Kreuzung zur Bismarckstraße die Vorfahrt genommen habe. Der unbekannte Mann sei von dem linken Gehweg auf die Fahrbahn und dann in die Mauerstraße in Richtung der Augustastraße gefahren. Der 34-Jährige habe sich deshalb erschrocken und sei mit den Begrenzungspfeilern zusammengestoßen. Den Radfahrer beschrieb er als männlich, mit dunklen Haaren. Er habe eine khakigrüne Hose sowie ein blaues T-Shirt getragen, das Fahrrad sei schwarz mit silberner Schrift gewesen.

Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Hagener sehr unruhig war und zitterte. Ein Betäubungsmittelvortest zeigte an, dass er Amphetamine konsumiert hatte. Der 34-Jährige lenkte den Transporter darüber hinaus, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Der Mann gab an, darüber jedoch keine Kenntnis zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Sachschaden wird auf rund 10.400 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell