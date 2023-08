Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und stößt mit Ampelmast zusammen

Hagen-Haspe (ots)

In der Preußerstraße stieß ein Autofahrer am Dienstag (29.08.) aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Ampelmasten zusammen. Um 17.20 Uhr fuhr der 18-Jährige mit einem VW in Richtung Haspe. In der Kurve kam er an der Einmündung Kurt-Schumacher-Ring/Preußerstraße nach links von der Straße ab. Der VW war bei Eintreffen der Polizei auf einer Verkehrsinsel mit dem dortigen Masten verkeilt. Teile der Fahrzeugkarosserie waren vom Auto abgetrennt und lagen auf der Verkehrsinsel.

Der Hagener zog sich schwere Verletzungen zu, er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden, er erlitt einen Totalschaden. Die Straßenlaterne/Ampel wurde durch den Zusammenstoß zum Teil aus der Verankerung gerissen und im unteren Teil massiv verbogen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 28.000 Euro geschätzt. (arn)

