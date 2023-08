Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskommissariat sucht Zeugen - Autofahrer und Streifenwagenbesatzung in Haspe mit Laserpointer geblendet

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Sonntag (27.08.2023) auf Montag blendete ein bislang unbekannter Täter in Haspe zunächst einen 23-jährigen Autofahrer und anschließend auch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung mit einem Laserpointer. Der Autofahrer war, gegen 01.45 Uhr, mit seinem grauen Mercedes auf dem Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Als er von dort aus auf die Tillmannstraße in Richtung Ennepeufer abbog, blendete ihn ein grünes Licht. Kurz darauf musste er an einer Ampel an der Kreuzung zur Büddinghardt stehen bleiben und wurde dort ein zweites Mal durch die Heckscheibe geblendet. Er sagte den Polizeibeamten, dass er einen grellen, grünen Lichtstrahl erkennen konnte. Die Beamten bestreiften den Bereich im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme und wurden dabei ebenfalls an der Ampel zur Büddinghardt durch die Heckscheibe mit einem Laserpointer geblendet. Einen möglichen Verursacher konnten sie nicht feststellen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell