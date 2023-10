Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Missglücktes Parkmanöver fordert Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Sonntagvormittag bei einem misslungenen Parkmanöver in einem Parkhaus am Bahnhofsplatz. Eine 46-jährige Peugeot-Lenkerin touchierte beim Rückwärtsfahren zunächst eine Säule. Anschließend beschleunigte sie ihren Wagen ungewollt und prallte frontal gegen eine Wand. Dabei entstand an ihrem Pkw mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 12.000 Euro beziffert wird. Im Parkhaus selbst ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Um den nicht mehr fahrbereiten Wagen der Frau kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Salem

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 17 Uhr auf der K 7759 zwischen Neufrach und Weildorf ereignet hat, entstand Sachschaden. Ein 70 Jahre alter Traktorfahrer wollte von der Straße nach links abbiegen und übersah dabei einen in diesem Moment überholenden 68 Jahre alten Jaguar-Fahrer. Der Autofahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit der landwirtschaftlichen Maschine zu verhindern und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten neben der Fahrbahn. Dabei entstand an seinem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

