Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Rentner werden Opfer durch Geldwechsel-Trick

Eine niedrige dreistellige Summe erbeutete ein bislang unbekannter Dieb, welcher am Montag um 14.00 Uhr in der Wassertorstraße in Isny mit einem Geldwechsel-Trick einen 83-jährigen Rentner bestohlen hat. Nachdem der Rentner zusammen mit seiner Ehefrau an einem nahegelegenen Bankautomat Geld abgehoben hatte und sich zu einer Lottoannahmestelle begab, wurde er dort auf der Straße durch den als gepflegt aussehend beschriebenen Täter angesprochen und gebeten eine 2 Euro Münze für den Parkautomaten in kleinere Münzen zu wechseln. Obwohl das Opfer die 2 Euro Münze entsprechend passend wechseln hätte können, griff der Täter in das Münzfach der Geldbörse seines Opfers, um angeblich nach passenden Münzen zu suchen. Dabei entwendete er für das Opfer unbemerkt auch mehrere Geldscheine aus einem dahinterliegenden Fach der Geldbörse. Der Rentner bemerkte diesen Trickdiebstahl erst, als er in der Lottoannahmestelle bezahlen wollte. Trotz einer Fahndung im Stadtgebiet durch mehrere Polizeifahrzeuge konnten der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeiposten Isny wird der Täter als circa 35 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit einer Steppjacke beschrieben. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der Tat oder dem Täter werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter 07562 97655-0 zu melden.

Leutkirch

Frontalkollision geht noch glimpflich aus

Durch einen Überholvorgang kam es am Montag um 18.08 Uhr auf der B 465 südlich von Bad Wurzach zu einer Frontalkollision, bei welchem die Unfallbeteiligten glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurden. Wie die Beamten des Polizeireviers Leutkirch und die Experten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes bislang ermitteln konnten, überholte ein 25-jähriger Fahrer eines Mitsubishi von Bad Wurzach kommend und in Fahrtrichtung Leutkirch unterwegs, circa 500 Meter vor dem Ortseingang Diepoldshofen, eine Fahrzeugkolonne. Nachdem er insgesamt 2 Pkws und einen Lkw mit Anhänger überholt hatte, kam ihm der in entgegengesetzter Richtung fahrende Lenker eines Mercedes entgegen. Auf Höhe des Lkw kam es zur Frontalkollision der beiden Pkws, woraufhin der Mitsubishi in der Folge zur Seite schleuderte sich überschlug. Aufgrund dieser hohen Gefährdung bei diesem Überholvorgang ordnete der zuständige Staatsanwalt die Beschlagnahme des Führerscheins des 25-jährigen Unfallverursachers an. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle von den Beamten einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, welcher sich in der Gesamtsumme auf circa 30.000 Euro belaufen dürfte. Beide Fahrzeuge mussten durch den hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Glücklicherweise erlitten sowohl der Unfallverursacher als auch der 46-jährige Lenker des Mercedes lediglich Prellungen. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten des Mitsubishi-Lenkers werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter 07561 8488-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell