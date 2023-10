Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unbekannter dringt in Garagen ein

Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu mehreren Garagen in einer Tiefgarage der Ailinger Straße verschafft hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Drei der insgesamt fünf angegangenen Garagen brach der Täter auf. Dort zerkratzte er offenbar die Motorhaube eines Pkw, versuchte einen verschlossenen Koffer zu öffnen und nahm ein Pedelec mit. Das Fahrrad konnte im Bereich der Ittenhauser Straße später wieder aufgefunden werden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die zwischen 19 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Einer Liebesbetrügerin aufgesessen

Der sogenannten "Love-Scamming"-Betrugsmasche ist ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Friedrichshafen aufgesessen. Bereits Anfang Januar war er von einer angeblich aus Marokko stammenden Frau über einen Messenger angeschrieben worden, die ihm im Laufe der folgenden Monate die große Liebe vorspielte. Dabei bat die Unbekannte immer wieder um finanzielle Unterstützung und wickelte den Senior derart um den Finger, dass er monatlich mehrere hundert Euro für Miete, sowie einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag für Notarkosten eines angeblich ausstehenden Millionen-Erbes auf ein ausländisches Konto überwies. Für ein geplantes persönliches Kennenlernen flog der Mann Anfang Oktober sogar einmal nach Casablanca, das Treffen scheiterte jedoch aufgrund einer angeblichen Entführung der Frau. Erst als er mehrere tausend Euro an die vermeintlichen Entführer seiner Romanze bezahlen sollte, flog der Betrug auf. Der 71-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun in dieser Sache ermittelt. Hinweise rund um das Thema "Love-Scamming" oder "Romance-Scamming" finden Sie im Internet auf www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Überlingen

Türen der Kreissporthalle beschädigt

Mutmaßlich Ende der vergangenen Woche oder Anfang dieser Woche haben unbekannte Randalierer zwei Außentüren der Kreissporthalle am Berufsschulzentrum in der Obertorstraße mutwillig beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Einbruchsversuch scheitert

Beim Versuch gescheitert ist am vergangenen Wochenende ein Einbrecher, als er sich an einem Wohnhaus im Mainauweg zu schaffen gemacht hat. Der Unbekannte versuchte offenbar, eine Türe aufzubrechen und suchte unverrichteter Dinge das Weite. Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden. Tipps und Informationen, wie Sie sich jetzt in der beginnenden dunklen Jahreszeit bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de

Überlingen

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des "La Piazza"-Einkaufszentrums in der Lippertsreuter Straße angerichtet. Der Verursacher touchierte einen geparkten Renault im Bereich der Fahrertüre und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen der Unfallflucht nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Einbruch in Metzgerei - Polizei bittet um Hinweise

Einbrecher haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Metzgerei in der Weildorfer Straße verschafft. Die Unbekannten scheiterten offenbar zunächst beim Versuch, im rückwärtigen und seitlichen Bereich Türen aufzuhebeln und brachen daraufhin über die Vordertüre ein. Im Inneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen und nahmen diesen schlussendlich komplett mit. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

