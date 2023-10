Polizeidirektion Hannover

POL-H: Marienwerder: Pkw stößt an Ampel mit Fahrrad zusammen - Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 09.10.2023, ist ein BMW mit einem Fahrrad kollidiert. Dabei verletzte sich der Radfahrer im Zuge des Unfalls. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung des Geschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte ein 43-Jähriger auf einem Damenrad gegen 06:50 Uhr die Kreuzung Am Leineufer Ecke Hollerithallee in Marienwerder. Dabei fuhr er von der Hollerithallee auf die gegenüberliegende Seite Hollerithalle/ Jädekamp. Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger in seinem grauen BMW 520d aus der Am Leineufer in den Kreuzungsbereich ein. Der von rechts kommende Pkw erfasste den Radfahrer, der zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den 43-Jährigen vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten ist noch unklar, für wen die Ampel Grünlicht zeigte. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /dd, aw

