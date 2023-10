Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vorläufige Bilanz zum Polizeieinsatz bei der Versammlung "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung"

Hannover (ots)

Anlässlich des Angriffs auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hannover am Montag, 09.10.2023, eine Versammlung unter dem Motto "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung" auf dem Steintorplatz mit circa 350 Teilnehmenden durchgeführt. Die Polizei Hannover war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um einen störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen. Die Versammlung verlief größtenteils störungsfrei.

Gegen 17:10 Uhr versammelten sich rund 350 Teilnehmende auf dem Steintorplatz, um ihre Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung zu bekunden. An der Kundgebung nahmen unter anderem Vertreter aus Politik und Gesellschaft teil. Gegen 18:20 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Die Polizei blickt auf einen ruhigen Einsatz zurück. Es wurden unter anderem Personen festgestellt, die eine palästinensische und eine iranische Fahne zeigten. Diese verhielten sich über den gesamten Zeitraum der Versammlung friedlich. Bis auf wenige verbale Störungen gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Am Rande der Kundgebung nahmen die Einsatzkräfte zudem zwei mutmaßliche Täter im Alter von 15 und 18 Jahren zu einem Diebstahl in der Goseriede in Hannover-Mitte vorläufig fest. Diese wurden zu weiteren polizeilichen Maßnahmen in eine Polizeidienststelle gebracht und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. /nash, san

