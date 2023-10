Polizeidirektion Hannover

POL-H: 18-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Hannover-Mitte bis nach Linden

Hannover (ots)

Am Sonntag, 08.10.2023, ist ein 18-Jähriger auf einem Motorroller wegen seiner hohen Geschwindigkeit in den Fokus der Polizei geraten. Der Rollerfahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und konnte nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile in Hannover schließlich in Linden festgenommen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wollte die Polizei einen 18-Jährigen gegen 02:20 Uhr in der Arndtstraße kontrollieren. Der Rollerfahrer fiel den Beamten zuvor wegen seiner hohen Geschwindigkeit auf. Er reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit seinem Roller über die Calenberger Neustadt in den hannoverschen Stadtteil Linden. Dort touchierte er einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der junge Rollerfahrer weiter in die Wittekindstraße. Dort ließ er seinen Roller zurück und flüchtete weiter zu Fuß vor der Polizei. Auf dem Spielplatz in der Billungsstraße Ecke Klewergarten im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte nahmen die Polizeikräfte den flüchtigen Täter vorläufig fest. Der 18-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der 18-Jährige weitere Sachschäden von besonderem Wert oder eine Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen verursacht haben könnte. Die Ermittlungen dauern an. /san, nash

