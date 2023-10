Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter bestiehlt Senioren in Supermärkten in Burgdorf und Uetze

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover fahndet aktuell mit Fotos nach einem unbekannten Mann, der in Verdacht steht, in mindestens drei Fällen im April und Juli 2023 in Supermärkten in Burgdorf und Uetze Geldbörsen von lebensälteren Personen entwendet zu haben. Nach Beschluss des Amtsgerichts Hildesheim veröffentlicht die Polizei nun Fotos einer Überwachungskamera und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt den Geldbörsen-Dieb?

Am Mittwoch, 19.04.2023, gegen 12:30 Uhr, stahl der Tatverdächtige in einem Geschäft in der Burgdorfer Straße jn Uetze das Portemonnaie einer 79-Jährigen. Anschließend hob der Mann mit der erlangten EC-Karte der Geschädigten zwei Mal Geld in einer Bankfiliale in der Kaiserstraße ab.

Im gleichen Lebensmittelmarkt in Uetze entwendete der Gesuchte am Freitag, 07.07.2023, gegen 12:00 Uhr die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes. Zu einem weiteren Diebstahl durch den Unbekannten kam es am gleichen Tag, gegen 10:00 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Uetzer Straße in Burgdorf.

Außerdem besteht der Verdacht gegen den Mann, ebenfalls am 07.07.2023, in zwei Supermärkten im Ostlandring und in der Marktstraße in der Burgdorfer Innenstadt weitere Geldbörsen gestohlen zu haben.

Die Polizeiinspektion Burgdorf ermittelt wegen gewerbsmäßigen Taschendiebstahls mit anschließenden Verwertungstaten und sucht mittels des entstandenen Bildmaterials nun nach Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben und/oder Angaben zu ihm machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgdorf unter der Telefonnummer 05136 - 88614115 zu melden. /aw, san

