Polizeidirektion Hannover

POL-H: Veranstaltungsreihe "Coffee with a cop" geht in die nächste Runde

Ein Dokument

Hannover (ots)

An mehreren Terminen im Oktober 2023 haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit in der Landeshauptstadt Hannover und Laatzen, bei einer Tasse Kaffee mit Polizeibediensteten in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Die Aktion wurde aus den USA, wo "Coffee with a cop" längst etabliert ist, übernommen. Interessierte können den Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen und über Themen sprechen, die sie bewegen. An der Aktion beteiligen sich unter anderem wieder die Kontaktbeamten, die Abteilung für Nachwuchsgewinnung und das Präventionsteam der Polizei Hannover. "Ein offenes Ohr haben, sich Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, fernab von stressigem Alltag bei einer Tasse Kaffee - darum geht es nun auch bei dem erneuten Angebot der Polizeidirektion Hannover", so der Kontaktbeamte Torben Abel aus dem Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen.

Die nächsten Stationen der Aktion "Coffee with a cop" sind:

- Mittwoch, 04.10.2023, 13:00 - 18:00 Uhr, Mühlenberger Markt - Donnerstag, 05.10.2023, 10:00 - 18:00 Uhr, Kaufland Bornum - Freitag,06.10.2023, 14:00 - 18:00 Uhr, Bauernmarkt Lahe - Montag, 09.10.202310:00 - 18:00 Uhr, REWE Wettbergen - Dienstag, 10.10.2023, 10:00 - 16:00 Uhr, EDEKA Rethen - Mittwoch, 11.10.2023, 08:00 - 13:00 Uhr, Moltkeplatz - Mittwoch, 11.10.2023, 13:30 - 18:00 Uhr, Mühlenberger Markt - Donnerstag, 12.10.2023, 08:00 - 13:00 Uhr, Oberricklinger Markt - Freitag, 13.10.2023, 08:00 - 13:00 Uhr, Döhrener Markt

Eine Anmeldung ist nicht nötig. /san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell