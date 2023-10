Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekanntes Duo überfällt Supermarkt in Laatzen

Hannover (ots)

Am späten Samstagabend, 30.09.2023, haben zwei bislang unbekannte Männer ein Geschäft in Laatzen ausgeraubt. Die Täter bedrohten hierbei Mitarbeiterinnen der Filiale mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die zwei Männer den Supermarkt in der Langen Weihe kurz vor Ladenschluss gegen 21:55 Uhr. Unvermittelt begaben sich beide zu den Supermarktkassen und bedrohten dort eine 36-jährige Angestellte und ihre 20 Jahre alte Kollegin mit einem Messer. Zeitgleich forderten sie Bargeld von den Frauen. Nach dem Raub flüchteten die Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurden keine Personen verletzt.

Der erste Tatverdächtige ist circa 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover beziehungsweise einer schwarzen Jacke, schwarzen Handschuhen und einer ebenfalls schwarzen Sturmhaube bekleidet. Sein Komplize ist ebenfalls ungefähr 18 Jahre alt, circa.1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen die Hinweise zu dem Überfall und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, ram

