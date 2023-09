Polizeidirektion Hannover

POL-H: Anstieg der Diebstähle von Wohnmobilen - Polizei warnt Besitzer und gibt Präventionstipps

Hannover (ots)

Die Hauptsaison für Urlaub mit einem Wohnmobil neigt sich langsam dem Ende zu. Noch schnell in den Herbstferien einen schönen Ausflug machen und anschließend werden etliche Fahrzeuge in den Winterschlaf geschickt. Dann parken sie auf frei zugänglichen Grundstücken oder am Straßenrand und geraten so in das Fadenkreuz von Autodieben. Aktuell stellt die Polizei Hannover in ihrem Zuständigkeitsbereich einen signifikanten Anstieg der Diebstahl-Fallzahlen fest und warnt Wohnmobil-Besitzer vor Autodieben.

In den letzten zwei Wochen schlugen die Unbekannten gleich mehrmals im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hannover zu und entwendeten Fahrzeuge im unteren zweistelligen Bereich. Der Gesamtsachschaden, der durch die Autodiebe entstanden ist, beziffert die Polizei aktuell mit mindestens 600.000 Euro.

Wohnmobile werden häufig mit nützlichen Gegenständen und teurem Equipment ausgestattet. Da bei dem Verlust des Wohnmobils nicht nur ein "fahrbarer Untersatz" verloren geht, sondern für viele ein zweites, mobiles Zuhause, möchten die Ermittler der Polizei Hannover auf verschiedene Sicherungsmöglichkeiten dieser Kraftfahrzeuge hinweisen.

- Parken Sie Ihr Wohnmobil möglichst in einer verschlossenen Garage oder auf verschlossenen Grundstücken. - Wenn möglich, stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht an dunklen, schlecht einsehbaren und wenig frequentierten Plätzen ab. - Bestücken Sie Ihr Wohnmobil erst am Tag des Fahrtantritts mit Wertgegenständen. - Nutzen Sie auf der Anfahrt und am Urlaubsort bewachte Parkplätze. - Autodiebe wollen meist schnell, mit dem geringsten Widerstand, die Entwendung des Fahrzeugs vollenden. Machen Sie es den Dieben mit verschiedenen mechanischen Diebstahlssicherungen unbequem und minimieren Sie so die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls. Dazu können Sie klassische Lenkradkrallen, Absperrstangen, Gangschaltungs- und Pedalsperren nutzen. Aber auch der Einsatz einer Radkralle, welche nicht nur einen großen optischen Abschreckungseffekt besitzt, sollte in Betracht gezogen werden. - So sind auch Zusatzschlösser an den Aufbautüren und Fenstern in dem Wohnbereich der Fahrzeuge sowie Einbruchsschutzfolien an den Fenstern des Fahrerhauses sehr nützlich, um Aufbrüche zu verhindern bzw. zu erschweren. - Außerdem ist die Installation einer Alarmanlage mit einer zusätzlichen elektronischen Wegfahrsperre zu empfehlen. - Ferner gibt es für Wohnmobile auch verschiedene Ortungssysteme, um das Fahrzeug nach einem Diebstahl zu lokalisieren. - Machen Sie Fotos von Ihrem Fahrzeug und Anbauten und halten Sie Auffälligkeiten an Ihrem Fahrzeug, wie Sticker, Folierung oder Lackierung, für eine mögliche Fahndung der Polizei bildlich fest. - Lassen Sie sich individuell bei Ihrer Fachwerkstatt oder im Fachhandel zu diesem Thema beraten. - Sofern es trotz aller Sicherungsmaßnahmen doch zu einem Diebstahl Ihres Fahrzeugs gekommen sein sollte, informieren Sie umgehend Ihre Polizei, um schnellst möglich Fahndungsmaßnahmen einzuleiten. /nash, hgt

