POL-H: Zeugenaufruf: Zwei unbekannte Täter überfallen Kiosk in Hannover-Vahrenheide - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - An mehreren Terminen im Oktober 2023 haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit in der Landeshauptstadt Hannover und Laatzen, bei einer Tasse Kaffee mit Polizeibediensteten in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Die Aktion wurde aus den USA, wo "Coffee with a ...

Ein Dokument

mehr