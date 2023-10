Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-Jährigen bedroht und Halskette entrissen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 27-Jähriger hielt sich am Sonntag gegen 21.15 Uhr an der Haltestelle "Dalbergstrrße" am Luisenring auf, als er von einem ihm unbekannten Täter angegangen wurde. Dieser würgte ihn und bedrohte ihn anschließend mit einem Messer. Die Wehrlosigkeit seines Opfers nutzte er aus, riss ihm seine Halskette vom Hals und eignete sich noch andere Habseligkeiten des 27-Jährigen an. Auf seiner Flucht verlor der bislang unbekannte Täter die Halskette seines Opfers wieder, sodass der 27-Jähriger diese wiederbekam.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, südeuropäisches Aussehen, südeuropäischer Akzent, dünnes Gesicht, Dreitagebart, blauer Kapuzenpullover mit Kapuze übergezogen, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe.

Es wird geprüft, ob verwertbare Videoaufzeichnungen vorliegen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell