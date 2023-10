Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Körperverletzung durch Reizstoff/Pfefferspray

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Sonntagabend, zwischen 23:30 Uhr und 00:00 Uhr, im Bereich der Hauptstraße St. Leon-Rot Reizstoff versprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen direkt angegriffen. Durch den an zwei Tatorten der gut besuchten Hauptstraße ausgebrachten Reizstoff/Pfefferspray wurden allerdings fünf Personen verletzt. Die Personen konnten durch den vor Ort anwesenden Rettungsdienst zeitnah behandelt werden. Der Polizeiposten St. Leon-Rot hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter 06227/881600 an den Polizeiposten St. Leon-Rot zu wenden.

