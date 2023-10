Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 42-Jähriger Exhibitionist festgenommen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr einen Feldweg im Bereich des Aussichtspunkts Drei-Länder-Eck. Hierbei fuhr er einer 73-jährigen Spaziergängerin hinterher und an ihr vorbei. Seine Hose war hierbei geöffnet, sodass sein erigiertes Geschlechtsteil für die Spaziergängerin sichtbar war. Der 42-Jährige sprach die 72-Jährige an und fragte sie nach Geschlechtsverkehr, was sie ablehnte. Im Anschluss befriedigte er sich unweit vom Standort der 72-Jährigen selbst. Nachdem er sich weiter im Bereich aufhielt, verständigte die verängstigte Spaziergängerin den Polizeinotruf und sprach zwei Passanten an, welche gemeinsam mit ihr auf das Eintreffen der Polizeikräfte warteten. Durch die Beschreibung konnte der 42-Jährige nach der Tat unweit vom Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

