POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor Eiscafé

Heidelberg (ots) - Gegen 16 Uhr stürzte ein Kind am Schloss in Heidelberg in einen Graben hinab. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde die Feuerwehr alarmiert, die das Kind aus ca. 3 Metern Tiefe bergen konnte. Anschließend wurde es durch den Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

