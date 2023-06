Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schuss aus Schreckschusswaffe sorgt für Polizeieinsatz: Alkoholisierter 45-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerter Schuss sorgte am gestrigen Mittwochabend in der Eichwaldstraße in Kassel für einen Polizeieinsatz. Gegen 22 Uhr hatten mehrere Anwohner über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann auf der Straße lauthals Bedrohungen ausgerufen und in die Luft geschossen haben soll. Ob es sich möglicherweise um eine scharfe Waffe handelte, war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Die daraufhin eingeleitete Fahndung und die Ermittlungen führten schließlich später am Abend zur Festnahme eines verdächtigen 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Kassel. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie Munition und stellen beides sicher. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen 1,5 Promille ergab, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. Vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen dem Festgenommenen und einem ihm bekannten Anwohner aus der Eichwaldstraße. Dort soll der 45-Jährige am Abend plötzlich aufgetaucht sein, den Mann verbal bedroht und den Schuss in die Luft abgegeben haben, bevor er zu Fuß flüchtete. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss, dauern an.

