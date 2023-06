Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen 14-jährigem Radfahrer und silberfarbenem Kleinwagen in Brückenhofstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Freitagnachmittag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Pkw gegen 15 Uhr auf der Brückenhofstraße von der Korbacher Straße kommend in Richtung Heinrich-Plett-Straße unterwegs. An der Einmündung Dietrich-Bonhoeffer-Straße hatte die Fahrerin des Wagens offenbar nicht auf den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer geachtet und den 14-Jährigen erfasst, sodass dieser auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Die Autofahrerin hatte nach dem Zusammenstoß sofort angehalten und sich bei dem Jugendlichen erkundigt, ob er verletzt sei und sie einen Rettungswagen rufen soll. Nachdem der 14-Jährige aus Kassel beides verneinte, hob er sein Fahrrad auf und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Wegen zu Hause eintretender Schmerzen fuhren die Eltern später mit dem Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo ein Schlüsselbeinbruch festgestellt wurde. Am Sonntag meldete die Familie den Unfall bei der Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben, der von einer bislang unbekannten ca. 18 bis 20 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Sie soll mit einer gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs gewesen sein.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

