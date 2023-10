Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer unter Drogen beschädigt Fahrzeug und wird an Flucht gehindert

Mannheim (ots)

Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 17.20 Uhr die Straße 'Aufstieg' in Richtung Westen. Dort verlor er das Gleichgewicht und flog auf einen dortigen geparkten PKW, der hierdurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Nach dem Vorfall wollte sich der 25-Jährige von der Unfallörtlichkeit entfernen, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hierbei wurde er durch einen Zeugen beobachtet, der ihn an der Flucht hinderte und den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Im Verlauf des Gesprächs machte der Beschuldigte einen auffälligen Eindruck und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte seine Angabe. Er musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und ihmwurde dort durch einen Polizeiarzt Blut abgenommen. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt.

