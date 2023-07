POL-KA: (KA) Ettlingen - Auto kollidiert mit Baum - 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Offenbar ohne fremdes Zutun stürzte am frühen Samstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer in der Karlsruher Oststadt und trug dabei Kopfverletzungen davon. Gegen 03:20 meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der in der Georg-Friedrich-Straße neben einem E-Scooter lag und nicht ansprechbar war. Im Rahmen der wenig später erfolgten Erstversorgung und ...

