Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrüger erbeuten mit "Schockanruf" wertvolle Schmuckstücke - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gelang es Unbekannten durch einen betrügerischen Anruf bei einer 80-Jährigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

In den Mittagstunden meldeten sich Trickbetrüger telefonisch bei einer 80-jährigen Frau aus Grünwinkel. Eine Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, um eine Inhaftierung zu verhindern. In gutem Glauben ihrer Enkelin helfen zu können, übergab die Seniorin in der Folge einer unbekannten Abholerin mehrere wertvolle Schmuckstücke. Anschließend verschwand die Abholerin unerkannt.

Die Geschädigte beschreibt die Frau als auffallend kleines, junges Mädchen, mit dunklen, lockigen Haaren und einem dunklen Teint. Offenbar trug die Unbekannte eine helle Strickjacke und helle kurze Hosen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell