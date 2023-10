Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugreifen durch Stiche beschädigt

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag wurden in der Nähe des Heddesheimer Badesees zwei Reifen eines geparkten Fahrzeugs durch Stiche beschädigt. Eine Spaziergängerin bemerkte bei der Rückkehr gegen 20:45 Uhr die beiden zerstochenen Reifen an ihrem Fahrzeug. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heddesheim unter 06203/41443 in Verbindung zu setzen.

