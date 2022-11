Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag und Montagnachmittag zahlreiche Kratzer in den schwarzen Lack eines in der Allmandstraße geparkten VW Arteon geritzt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Kneipengast mit Glas verletzt - Angreifer flüchtet

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in einer Bar in der Friedrichstraße am Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem Beteiligten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es zwischen einem 53-jährigen Mann und dem Unbekannten zunächst zum verbalen Streit gekommen. In der Folge habe das Gegenüber zu einem Glas gegriffen und dieses seinem 53-jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer ergriff daraufhin umgehend die Flucht. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der unbekannte Flüchtige wird als etwa 23 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Er war mit einer kurzen dunklen Hose sowie einer hellen Jacke bekleidet und hatte ein deutsches Erscheinungsbild. Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Brennender Baum von Feuerwehr gelöscht

Aufgrund eines Funken schlagenden Baums rückten am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Freizeitgelände Manzell-Fischbach aus. Bereits nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Ermittler der Polizei Friedrichshafen schließen derweil nicht aus, dass der Baum mutwillig angezündet wurde und bitten Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Felgen gestohlen

Zwei Felgensätze für BMW und Audi haben Unbekannte zwischen dem vergangenen Donnerstagabend und Montagmorgen vom Außenbereich einer Autowerkstatt in der Käthe-Paulus-Straße gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter Tel. 07541/2074-0 zu melden.

Tettnang

Radlerin streift entgegenkommenden Pkw

Glück im Unglück hatte eine 65-jährige Radfahrerin, die am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Franzfelder Straße in einen Unfall verwickelt war. Die Frau wollte an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren, missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Hyundai und streifte diesen seitlich. Die Frau und ihr Rad kamen unbeschadet davon, am Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Überlingen

Mercedesstern gestohlen

Den Mercedesstern eines in der Krummebergstraße geparkten Pkw hat ein Unbekannter zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, mutwillig abgerissen und gestohlen. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Bermatingen

Unerlaubt mit Roller unterwegs

Ermittlungsverfahren kommen auf einen Jugendlichen zu, der am Dienstagabend unerlaubt mit einem Motorroller unterwegs war und in der Ziegeleistraße von der Polizei gestoppt wurde. Da der bei ihm durchgeführte Drogenvorstest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der junge Mann die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Roller nicht versichert und das angebrachte Kennzeichen nicht für das Fahrzeug bestimmt ist. Da der Jugendliche keinerlei Einsicht zeigte, stellten die Ermittler sein Fahrzeug sicher. Neben der Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Wirkung berauschender Mitteln muss er nun unter anderem auch mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen.

