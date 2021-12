Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an PKW

Werdohl (ots)

Ein Zeuge hörte am späten Montagabend, gegen 23:00 Uhr, aus der Hammerstraße ein lautes Poltern. Er beobachtete einen Mann dabei, wie er an einem geparkten PKW die Kennzeichenhalterung abriss. An einem weiteren PKW stellte der Zeuge zudem einen abgerissen Außenspiegel fest. Er informierte Nachbarn und hielt den Mann fest. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des alkoholisierten 27-Jährigen Werdohlers fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell