Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Rentnerin erkennt Betrugsmasche

Wieder einmal versuchten Betrüger über eine Telefonmasche an das Geld von Senioren zu kommen. Am Dienstagvormittag wurde eine 77-Jährige von einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Rechtsabteilung angerufen. Die Betrügerin behauptete, dass die Seniorin noch 1.700 Euro für offenstehende Lottogewinnspiele bezahlen müsse. Tatsächlich spielte die Rentnerin vor zwei Jahren Lotto, kündigte damals jedoch dieses Abonnement. Die Seniorin erkannte den Schwindel und legte auf. Die Polizei warnt weiterhin vor den unterschiedlichen Varianten der Betrugsmaschen. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Krauchenwies

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Positiv auf Marihuana und Kokain verlief ein Drogenvortest, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle bei einem 21-jährigen Autofahrer durchführten. Der Pkw-Lenker musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, musste der zudem einen vierstelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

Ostrach

Unverschlossene Pkw durchwühlt

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter in Ostrach und Bad Saulgau mehrere, meist unverschlossene Pkw durchsucht. Während in mehreren Fällen kein Diebesgut ergaunert werden konnte, erbeuteten die Täter aus den anderen Fahrzeugen neben Wertgegenständen auch Bargeld. In diesem Monat hatten Unbekannte bereits des Öfteren auf unverschlossene Pkw abgesehen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5365909). In allen Fällen bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 um Zeugenhinweise. Zudem weist die Polizei daraufhin, dass Sie ihr Auto stets abschließen sollten, wenn Sie dieses verlassen.

Pfullendorf

Beim Ausparken Auto touchiert

Auf dem Parkplatz einer Krankenkasse in der Bahnhofstraße hat am Dienstagvormittag ein bislang unbekannter Autofahrer das Fahrzeug einer 24-Jährigen touchiert und sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Pkw der 24-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Betrunkener beschäftigt Rettungsdienst und Polizei

Ein stark alkoholisierter 69-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag den Rettungsdienst und die Polizei beschäftigt. Nachdem der Mann mehrmals den Rettungsdienst rief und trotz dem, dass er unverletzt war, auf den Transport in ein Krankenhaus bestand, rückten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau an. Nachdem ein Alkoholtest über 2,5 Promille ergab, nahmen die Einsatzkräfte den Mann, der kaum mehr eigenständig gehen konnte, in Gewahrsam und brachten ihn auf dem Polizeirevier in eine Arrestzelle. Den 69-Jährigen erwarten nun die Kosten des Aufenthalts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell