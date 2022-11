Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ölspur

Eine längere Ölspur musste die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen mit Bindemittel abstreuen. Die Ölspur verlief sich im Wohngebiet "Am Reidbaum", der Verursacher ist bislang unbekannt. Hinweise auf ihn nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Kastenwagen bleibt an Unterführung hängen

An einer Unterführung in der Klosterstraße ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Kastenwagen hängen geblieben. Trotz eines Durchfahrtsverbots für höhere Fahrzeuge fuhr der Mann weiter und verursachte so an seinem Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der 26-Jährige blieb unverletzt, an der Unterführung wurde lediglich ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrzeuglenker muss nun mit einem Bußgeld wegen der unerlaubten Durchfahrt rechnen.

Bad Saulgau

Unbekannte machen sich an offenstehenden Fahrzeugen zu schaffen

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an über sechs Fahrzeugen im Bereich Bierstetten und Renhardsweiler zu schaffen gemacht, die allesamt unverschlossen waren. Während die Täter an mehreren Wagen zumeist keine oder nur äußerst geringe Beute machten, waren sie an dem Sprinter einer Firma erfolgreicher. Sie entwendeten mehrere Koffer mit Maschinen und diversen Kleinteilen im Gesamtwert eines vierstelligen Euro-Betrags. Teile des Diebesguts wurden zwischenzeitlich im Bereich der L 283 zwischen Bierstetten und Reichenbach in einem Waldstück verstreut gefunden. In einem Fall liegt eine vage Täterbeschreibung vor. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen helleren Rucksack dabeigehabt haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Diebstähle und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf die unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell