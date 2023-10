Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Halskettenraub an der Kunsthalle - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr befand sich ein 26-Jähriger mit seinem 24-jährigen Freund auf dem Nachhauseweg in der Moltkestraße. Hier wurden sie durch mehrere unbekannte Personen angesprochen. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe riss dem 26-Jährigen seine Halskette vom Hals und forderte die beiden Freunde auf, ihr Bargeld auszuhändigen. Die beiden jungen Männer rannten gemeinsam davon und wurden durch die unbekannten Personen der Gruppe verfolgt. Während einer seinem Verfolger entkam, wurde der andere von seinem Verfolger eingeholt, zu Boden gebracht und von diesem körperlich misshandelt. Als der unbekannte Täter ihm mit weiteren Misshandlungen drohte, händigte der Geschädigte seine Uhr an diesen aus. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit in Richtung der Seckenheimer Straße. Es folgte eine Fahndung, die leider nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigten führte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder den unbekannten Tätern haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

