POL-WHV: Einbruch in Kirche: Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen dem 4.9.2023, 19:00 Uhr und dem 5.9.2023, 07:45 Uhr wurde die Voslapper Kirche in der Geniusbankstraße in Wilhelmshaven zum Ziel eines Einbruchs, bei dem bisher unbekannte Täter versuchten, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls.

Nach den vorliegenden Informationen versuchte die unbekannte Täterschaft zunächst, durch Aufhebeln einer Seitentür Zugang zu der Kirche zu erlangen. Dieser Versuch scheiterte offenbar. In der Folge gelang es den Tätern, durch Aufhebeln der Haupteingangstür in das Innere des Gebäudes einzudringen. Innerhalb der Kirche wurden die Räumlichkeiten betreten und teilweise nach möglichem Diebesgut durchsucht. Insbesondere im Bereich des Kirchenhauptraums und Kirchenschiffs deutet alles darauf hin, dass die Täter die Empore erklommen und anschließend die Räumlichkeiten im Obergeschoss betreten und durchsucht haben. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder Personen im Umfeld der Kirche in der Nacht oder den frühen Morgenstunden beobachtet haben oder Informationen zu diesem Einbruch haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420 .

