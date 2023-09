Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis

Varel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter mittels Leiter in eine an der Grabsteder Straße gelegenen Zahnarztpraxis. Zur Art und Umfang des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

