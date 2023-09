Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugte Ingebrauchnahme von Pkw: Zeugenaufruf

Varel (ots)

Die Polizei Varel ermittelt derzeitig in zwei Fällen von unbefugter Ingebrauchnahme von Pkw und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Vorfälle. Bereits am 25. August 2023, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich der erste Vorfall in der Hindenburgstraße in Varel. Hierbei wurde der Pkw-Schlüssel eines Pizza-Auslieferungsfahrzeugs entwendet. Nachdem das Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Drostenstraße abgestellt wurde, verschwand es zwischen 23:45 Uhr und 04:00 Uhr am folgenden Tag. Der gestohlene Pkw wurde später in der Weberstraße in Zetel aufgefunden. In einem weiteren Vorfall wurde am 31. August 2023 gegen 21:15 Uhr ein älterer VW Caddy von einem landwirtschaftlichen Hof im Stockweger Weg in Bockhorn entwendet. Am Folgetag wurde der gestohlene VW Caddy in Zetel in der Straße "Am Wall" wieder aufgefunden. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den genauen Umständen der Tat geben können, werden Sie gebeten, sich umgehend bei der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-923 0 zu melden.

