POL-WHV: Brand in Altpapiercontainer auf Grundschulgelände

Wilhelmshaven (ots) - Am 03. September 2023 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Vorfall auf einem Spielplatz in der Lessingstraße in Wilhelmshaven. Ein unangeleinter Hund sprang ein 3-jähriges Mädchen an und verletzte sie am rechten Fuß. Zur Tatzeit befand sich der 26-jährige Vater mit seiner Tochter auf dem Spielplatz. Plötzlich rannte der Hund auf den Spielplatz ...

