POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots) - Am Nachmittag des 30.05.2023 kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Poststraße in 56457 Westerburg zu einem polizeilichen Einsatz, da dort eine männliche Person randalierte. Der alkoholisierte Beschuldigte beleidigte Passanten und warf mit Gegenständen um sich. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte ...

