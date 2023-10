Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Stadtbahn-Kollision mit mehreren Leichtverletzten

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 10.10.2023, ist es im hannoverschen Stadtteil Südstadt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Stadtbahnen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache funktionierte der Gleiswechsel an einer Weiche nicht. Durch den Unfall wurden 16 Personen leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine Stadtbahn gegen 19:30 Uhr die Hans-Böckler-Allee stadtauswärts in Richtung Messe/Ost. Auf dieser Strecke findet normalerweise ein Übergang durch einen Gleiswechsel auf die Freundallee statt. Aus bislang nicht bekannter Ursache misslang dieser Streckenwechsel und die Stadtbahn fuhr unplanmäßig auf der Hans-Böckler-Allee weiter. Zeitgleich kam dem 47-jährigen Stadtbahnfahrer sein 44 Jahre alter Kollege entgegen. Dieser war mit einer Stadtbahn in Richtung Nordhafen, also stadteinwärts, unterwegs. An der Umschaltstelle kollidierten die Stadtbahnen miteinander. Hierbei entgleisten zwei der insgesamt fünf Wagen. Insgesamt wurden 16 Personen leicht verletzt. Zehn Verletzte konnten vor Ort behandelt werden. Sechs Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungskräfte, Notärzte und die Fahrdienstleitung des Verkehrsunternehmens vor Ort. Die Strecke musste unter anderem für die Unfallaufnahme für circa sieben Stunden, bis 02:30 Uhr, voll gesperrt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird mit etwa 700.000 Euro beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Unfalls eingeleitet. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. /aw, ram

