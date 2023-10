Polizei Dortmund

POL-DO: BVB gegen AC Mailand. Mehr als tausend Mailand Fans feiern überwiegend friedlich in der Innenstadt - mehrere Pyrotechnikverstöße - ein Polizeibeamter verletzt

Dortmund (ots)

Mehr als tausend Mailänder Fans in der Spitze feierten seit den Mittagsstunden in der Dortmunder Innenstadt, hauptsächlich am Alter Mark. Vereinzelt wurde Pyrotechnik abgebrannt. Gegen 17.30 Uhr begaben sich die Fans in Begleitung der Polizei in die nahegelegene Stadtbahn. Von dort ging es mit mehreren Zügen zum Stadion.

Für eine kurze Zeit hielten sich im weiteren Verlauf mehrere hunderte Mailänder Fans auf der Ardeystraße auf und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei musst die Ardeystraße in Richtung Innenstadt kurzzeitig sperren. Ebenso kam es zu aufgrund der Vielzahl von Menschen auf den Straßen zu einer kurzen Sperrung der Hohen Straße.

Insgesamt leiteten die Beamten 29 Verfahren wegen des Abbrennens von Pyrotechnik sowie 13 weitere Verfahren wegen veranstaltungstypischen Delikten ein.

Ein Beamter erlitt durch einen Böller ein Knalltrauma und war nicht mehr dienstfähig.

Im Rahmen der Abmarschphase kam es zu keinen weiteren nennenswerten Störungen.

