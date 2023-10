Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1 am Kreuz Dortmund

Unna

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0938

In der Nacht zu Mittwoch, 4.10., kam es auf der A1 in Richtung Köln zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Homburg um 1:54 Uhr mit seinem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw eines 35-jährigen Mannes aus Unna auf. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein 39-jähriger Beifahrer aus Homburg erlitt tödliche Verletzungen.

Für die aufwendige Bergung musste die Hauptfahrbahn in Richtung Köln an der Unfallstelle bis in den Nachmittag gesperrt werden. Verkehr wurde zurückgeführt.

