POL-DO: Unbekannte schoben kleinen Elektrobus in einen Lüner See - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0936

Drei derzeit unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene entwendeten in der Nacht zu Dienstag (3.10.2023) im Seepark in Lünen einen kleinen Elektro-Shuttlebus ("Golfcart" mit acht Sitzplätzen) und schoben diesen über eine Böschung und einen Wanderweg in den See.

Das Sonderfahrzeug stand neben einem Café, als drei Personen das Fahrzeug um 01:28 Uhr wegschoben. Ein Zeuge verständigte die Polizei am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr über den im See stehenden Elektrobus. Ein Abschleppunternehmen zog das Fahrzeug aus dem See.

Eine Videoaufzeichnung zeigt die drei Täter, wie sie das Fahrzeug um 01:28 Uhr vom Café aus wegschieben. Die Personenbeschreibungen:

Täter 1: normale Statur, helle Jeans, weißer Kapuzenpullover. Täter 2: normale Statur, graue Jeans, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Kappe. Täter 3: normale Statur, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Adidas-Jogginghose.

Die Kriminalpolizei in Lünen ermittelt. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

