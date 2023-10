Polizei Dortmund

POL-DO: Feuer in leerstehendem Mehrfamilienhaus in Wickede - zwei Jugendliche unter Tatverdacht

Nach zwei Bränden in den Dortmunder Stadtteilen Brackel und Wickede ermittelt die Kriminalpolizei.

In der Nacht zu Mittwoch (4.10.2023, 01:44 Uhr) brannte am Westkamp in Brackel ein Kiosk. Die Flammen richteten hohen Schaden an. Die genaue Höhe ist noch nicht ermittelt. Eine technische Ursache für das Feuer ist nicht auszuschließen.

Eine Brandstiftung ist vermutlich die Ursache für ein Feuer am Dienstag (3.8.2023, 17:39 Uhr) in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Eichwaldstraße in Wickede. Im Dachgeschoss des Hauses brannten Pappe und Unrat.

Zeugen aus der Nachbarschaft beobachteten zuvor zwei Jugendliche, die das Haus verließen. Die Polizei appelliert an Eltern, mit ihren Kindern über die Gefahren durch das "Zündeln" zu sprechen.

Denn ein "Spiel mit dem Feuer" richtet nicht nur Sachschaden an - es kann auch für Kinder und Jugendliche selbst gefährlich werden. Ein Risiko besteht immer auch für benachbarte Häuser oder Wohnungen und deren Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Eichwaldstraße war während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei bis 19 Uhr gesperrt. Betroffen war auch der Linieenbusverkehr.

