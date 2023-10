Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach bewaffnetem Raubversuch in der Stahlwerkstraße

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten schweren Raub in der Stahlwerkstraße in Dortmund am Montagmorgen (2. Oktober) sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Einen von vier Tatverdächtigen (20, ohne festen Wohnsitz) konnten Polizeibeamte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung bereits festnehmen. Drei Personen sind allerdings noch auf der Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen wartete der 28-jährige Geschädigte aus Dortmund gegen 6:40 Uhr auf seinen Arbeitskollegen, der ihn abholen sollte. Dabei bemerkte er vier Personen, die in seine Richtung liefen und im Anschluss unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld forderten. Die Männer durchsuchten und schlugen ihn und flüchteten später ohne Beute.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nahm eine Streifenwagenbesatzung einen dringend tatverdächtigen Mann in der Missundestraße fest. Dieser versuchte zunächst, noch zu flüchten, die Polizeibeamten konnten ihn aber schnell fassen.

Flüchtig sind nun noch zwei rund 30 Jahre alte Männer, die ca. 180 cm groß sind und dunkel, möglicherweise mit einem Jogginganzug gekleidet waren. Darüber hinaus sucht die Polizei Dortmund auch den Mann, der die Waffe führte: Er wird als ca. 20 Jahre alt beschrieben, trug über seine dunklen Haaren eine schwarze und nach hinten gedrehte Kappe. Er habe eine Jeans und helle Oberbekleidung getragen und sei zwischen 170 und 175 cm groß.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell