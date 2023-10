Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bahnübergang trotz Rotlicht überquert - Bußgeld

Mit einem Bußgeld muss ein 66 Jahre alter Autofahrer rechnen, der am Dienstagabend in der Fürst-Wilhelm-Straße über einen Bahnübergang gefahren ist, obwohl die dortige Ampel bereits Rot zeigte. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und wies ihn auf die Gefahren hin, die trotz noch geöffneter Schranke im Bereich der Gleise bestehen.

Ostrach

Autofahrer fährt bei stockendem Verkehr auf

Bei stockendem Verkehr hat sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen der Einmündung Pfullendorfer Straße und dem Kreisverkehr Sigmaringer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte aus Richtung Pfullendorf kommend offensichtlich zu spät, dass sich der Feierabendverkehr vor dem Kreisverkehr staute und fuhr trotz Vollbremsung einem VW auf. Dieser wiederum wurde durch die wuchtige Kollision auf einen davorstehenden Seat aufgeschoben. Zwei Kinder im VW klagten nach dem Unfall über leichte Schmerzen, sie wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Illmensee

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Illwangen und Wilhelmsdorf bittet der Polizeiposten Pfullendorf um Hinweise auf einen der Unfallbeteiligten. Auf der schmalen Fahrbahn streiften sich ein Renault und ein anderer Pkw an den Außenspiegeln. Während der Renault-Fahrer nach der Kollision anhielt, um den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen, setzte der zweite Unfallbeteiligte seine Fahrt in Richtung Illwangen fort. Bei dem bislang unbekannten Pkw könnte sich den ersten Erkenntnissen zufolge um einen hellen Kleinbus des Herstellers Toyota handeln. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Unbekannten und dessen Wagen machen können, werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

