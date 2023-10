Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall mit Schulbus

Sieben Verletzte und ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem Linienbus am Mittwochmittag gegen 13:45 Uhr in der Meersburger Straße. Eine 51-jährige BMW-Lenkerin fuhr in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte an der Einmündung Büchelweg / Höll nach links abbiegen. Dabei missachtete sie mutmaßlich die rote Ampel und kollidierte in der Folge mit dem in Richtung Weststadt fahrenden Linienbus. Von den 22 Fahrgästen wurden sechs Personen leicht verletzt und teilweise in Krankenhäuser gebracht, der Busfahrer blieb unverletzt. Die BMW-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Bus war weiterhin fahrbereit, wurde aber anschließend in eine Werkstatt gebracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde vollständig gesperrt.

Ravensburg

Einsatz im Außenbereich der Justizvollzugsanstalt

Zu einem Einsatz im Außenbereich der Justizvollzugsanstalt in Hinzistobel ist die Polizei am Mittwoch gegen 11:45 Uhr gerufen worden. Ein 30 Jahre alter Mann in offenbar verwirrtem Zustand versuchte zunächst an der Torwache Einlass zu erhalten. Nachdem ihm dies verwehrt wurde, gelang es ihm, unter Überwindung eines Stacheldrahtzauns auf eine Mauer zu klettern. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Nachdem er von den Beamten aufgefordert wurde, von der Mauer herab zu kommen, sprang er etwa drei Meter in die Tiefe und versuchte anschließend zu flüchten. Der Mann wurde von den Polizisten festgenommen und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der dortigen ersten medizinischen Versorgung wurde er anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Nach einem bislang unbekannten Fahrer eines Schulbusses sucht die Polizei in Weingarten, nachdem dieser am Montagnachmittag gegen 16 Uhr nach einem Unfall mit einer Pedelec-Fahrerin in der Burachstraße einfach weitergefahren ist. Beim Umfahren eines Hindernisses übersah der unbekannte Busfahrer offensichtlich die entgegenkommende 13-jährige Radlerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich diese auf einen Gehweg aus und kam an der Bordsteinkante zu Fall. Beim Sturz zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Busfahrer bremste den Bus nur für kurze Zeit ab und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier in Weingarten zu melden.

Kißlegg

LKW kollidiert mit Leitplanke

Aufgrund eines Hustenanfalls kam am Mittwochabend ein LKW-Fahrer auf der A 96 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Zwischen Wangen und Kißlegg wurde die Schutzplanke über etwa 180 Meter derart beschädigt, dass Warnbaken aufgestellt und die Höchstgeschwindigkeit vorübergehend auf 60 km/h reduziert werden musste. Der verkeilte LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund stark verunreinigter Fahrbahn wurde diese für mehrere Stunden zur Reinigung gesperrt. Am Sattelschlepper entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro, an der Mittelleitplanke in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Leutkirch

Auto alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Mittelschwere Verletzungen trug ein 23 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Unfall auf der L 260 bei Niederhofen davon. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 23-Jährige mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend fuhr er eine Böschung hinunter und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

