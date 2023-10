Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Rettungseinsatz mit Drehleiter

Nachdem sich am Freitagvormittag eine Familienangehörige Sorgen um ihre Eltern gemacht hat, kam es im Peter-Dörfler-Weg zu einem Rettungseinsatz, bei dem eine Drehleiter der Feuerwehr eingesetzt wurde. Die Feuerwehr öffnete zunächst ein gekipptes Fenster, woraufhin eine Polizeibeamtin über die Drehleiter in die betreffende Wohnung gelangen und von innen den Rettungskräften die Wohnungstür öffnen konnte. Die Bewohnerin befand sich tatsächlich in einer medizinischen Notlage und wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell