Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto touchiert und davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkdeck des Bodenseecenters ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der unbekannte Verursacher hatte einen geparkten Suzuki an der Frontstoßstange touchiert, dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Flaschenwerfer beleidigt Polizisten

Weil er am Mittwochabend Passanten anging und später die Polizei beleidigte, muss sich ein 56-jähriger Mann strafrechtlich verantworten. Eine Gruppe war in der Margaretenstraße auf den auf dem Boden liegenden augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden, der in der Folge aufstand und davonlief. Kurze Zeit darauf soll er jedoch mit erhobenen Fäusten auf die drei Passanten zugegangen sein und eine Bierflasche in deren Richtung geworfen haben. Bevor er die Flucht ergriff, soll er ein Taschenmesser gezückt und damit drohend gestikuliert haben. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei betitelte er einen Polizisten mit beleidigenden Worten und wurde aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Auto prallt gegen Straßenpoller

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Allmannsweilerstraße. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr hinter einem Linienbus und erkannte nicht, dass sich auf Höhe des Pflugwegs ein abgesenkter Straßenpoller nach Passieren des Busses wieder anhob. Der Daimler kollidierte frontal mit dem Poller und riss diesen durch die Wucht des Aufpralls aus der Bodenverankerung. Am Pkw wird der Sachschaden auf rund 2.500 Euro geschätzt, an der Verkehrseinrichtung beläuft sich dieser auf rund 4.000 Euro. Die Auto-Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr an einem VW Eos angerichtet, der auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Enderwiesenstraße stand. Ohne sich um den Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Lackspuren zufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Wagen mit roten Karosserieteilen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Hagnau

Streit unter Verkehrsteilnehmern - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Hansjakobstraße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Meersburg Zeugen. Angaben eines 51-jährigen Beteiligten zufolge hatte ein unbekannter Autofahrer an einer Engstelle die Kurve geschnitten. Aufgrund des entgegenkommenden 51-jährigen Autofahrers habe der Unbekannte rangieren müssen und soll sein Gegenüber daraufhin beleidigt haben. Die Polizei ermittelt nun in dieser Sache und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Salem / Oberteuringen

Falsche Microsoft-Mitarbeiter - Kassierer vereitelt Betrug

Einem aufmerksamen Einkaufsmarkt-Kassierer dürfte es zu verdanken sein, dass ein Senior am Mittwoch keinem Microsoft-Betrüger aufgesessen ist. Angaben des Mannes zufolge sei bei seinem Computer eine Warnmeldung erschienen, woraufhin sich sein PC nicht mehr habe bedienen lassen. Er wählte die in der Meldung angegebene Support-Nummer und wurde dort von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angewiesen, zur Verlängerung einer Lizenz, mehrere hundert Euro zu bezahlen und gewährte offenbar auch Zugriff auf seinen Rechner. Der Senior begab sich in den Lebensmittelmarkt, um dort wie gefordert Wertkarten zu kaufen. Der Kassierer wurde hellhörig und warnte den Mann vor der Betrugsmasche. Der Senior ließ vom Kauf ab und verständigte stattdessen die Polizei, die nun in dieser Sache ermittelt. Hinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

