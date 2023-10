Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Kebap-Imbiss

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in einem Kebap-Imbiss in der Hornsteiner Straße hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen etwa vier Personen aneinandergeraten sein und in der Folge in dem Imbiss randaliert haben. Hierbei beschädigten sie unter anderem die Glasscheibe der Eingangstüre und warfen mit Stühlen und Geschirr umher. Die Unbekannten warfen im Anschluss noch von außen Flaschen auf das Gebäude und flüchteten dann. Offensichtlich entwendeten die unliebsamen Gäste, die möglicherweise einen privaten Streit ausgetragen hatten, auch noch die Jacke eines Ladenangehörigen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität der beteiligten Personen, den Hintergründen sowie dem exakten Ablauf der Tat dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Meßkirch

Alkoholisierter bedroht Zustellerin

Ein offensichtlich alkoholisierter Mann hat am frühen Freitagmorgen in der Jahnstraße eine Zustellerin verbal bedroht. Auf den 31-Jährigen, der die Drohungen ohne ersichtlichen Grund aussprach, kommt nun eine Strafanzeige zu.

Neufra

Omnibus wird bei Unfall beschädigt

Ein Linienbus wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 32 zwischen Neufra und Gammertingen bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der 32-jährige Fahrer eines Kleinlasters unterschätzte in Richtung Neufra fahrend in einer Linkskurve das Ausschwenken seines Anhängers, weshalb der Busfahrer nach rechts gegen eine Leitplanke ausweichen musste. Trotz des Manövers prallte das ausschwenkende Heck des Anhängers im Bereich des Fahrerhauses in den Bus, sodass unter anderem die Frontscheibe zu Bruch ging. Bei dem Verkehrsunfall zogen sich der Busfahrer sowie zwei der drei Fahrgäste leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Mitfahrer zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, der Omnibus musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 32 zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell